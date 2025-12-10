شكرا لبحثكم عن خبر لدى لقائه محافظ البيضاء الرئيس الزُبيدي: تأمين الجنوب حجر الزاوية والمنطلق الحقيقي لأي معركة جدية لتحرير الشمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء في قصر الرئاسة بالعاصمة عدن، محافظ محافظة البيضاء اللواء الخضر السوادي.

واطّلع الرئيس القائد خلال لقائه بالمحافظ السوادي على مستجدات الأوضاع الإنسانية في محافظة البيضاء، وما تعانيه من أوضاع صعبة نتيجة استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس الزُبيدي أن محافظة البيضاء تمثل عمقًا استراتيجيًا للجنوب، مشددًا على أن تحريرها من مليشيا الحوثي أولوية لضمان أمن واستقرار المنطقة وتمكين أبنائها من إدارة شؤونهم بأنفسهم.

كما أكد الرئيس الزُبيدي أن ما تحقق في الجنوب من استقرار أمني وعسكري، وحماية للمكتسبات السياسية والسيادية لشعب الجنوب، ليس هدفًا بذاته، بل هو حجر الزاوية والمنطلق الحقيقي لأي معركة جدية لتحرير الشمال من بطش الحوثي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحرير صنعاء بظهير مكشوف، ولا يمكن كسر الحوثي وشرايين التهريب تضخ في عروقه عبر الجنوب.

وجدد الرئيس الزُبيدي موقفه الداعم للمقاومة الشعبية في البيضاء، مؤكدًا حق أبناء المحافظة في العيش بكرامة وسلام، وداعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود وتعزيز صمود الأهالي في مواجهة الانتهاكات الحوثية.

وأضاف في معرض حديثه لمحافظ البيضاء قائلًا: "نمد أيدينا اليوم، بصدق وشجاعة، إلى كل القوى الوطنية الشريفة في الشمال، وإلى إخوتنا الصادقين في مواجهة المشروع السلالي، ونؤكد لهم أن الجنوب اليوم هو سندكم، وقواتنا هي ذخيرتكم".

وأردف الرئيس قائلًا: "نحن على أتم الاستعداد لأن نضع إمكاناتنا العسكرية، وخبراتنا القتالية التي مرغت أنف الحوثي في التراب، شريكة معكم في معركتكم المقدسة لاستعادة أرضكم وتطهيرها من دنس الإمامة، وهذا عهدٌ منا لكل الشرفاء الصادقين في معركتهم مع المليشيات الحوثية".

وتابع الرئيس القائد قائلًا: "نؤكد أن هذه الشراكة المصيرية تنطلق من قاعدة صلبة وواضحة، وأن مكتسبات الجنوب محفوظة، وأمنه وسيادته خط أحمر غير قابل للمساومة، وعلى هذا الأساس المتين نمضي معًا كتفًا بكتف، لنوجّه فوهات بنادقنا جميعًا نحو العدو الأوحد الذي يهدد ديننا وعروبتنا وأمننا القومي".

كما جدّد الرئيس الزُبيدي خلال اللقاء العهد للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، قائلًا: "نجدد عهدنا لكم وميثاقنا معكم بأن الجنوب الذي كان وفيًا في 2015، هو اليوم أكثر وفاءً وقوةً واستعدادًا ليكون رأس الحربة في المشروع العربي لقطع ذراع إيران في المنطقة، وإنهاء التهديد الحوثي للملاحة الدولية ودول الجوار".

وشدد الرئيس الزُبيدي في ختام لقائه بالمحافظ السوادي على أن زمن المعارك الجانبية انتهى، وأن الشريان الذي كان يغذي الحوثي من مناطق الجنوب قد تم قطعه، مشددًا على أهمية التلاحم والاصطفاف تحت راية الخلاص، وأن يكون الهدف القادم صنعاء، سلمًا أو حربًا، حتى يعود الحق لأهله ويندحر البغي والعدوان.

من جانبه، عبّر المحافظ الخضر السوادي في ختام اللقاء عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الزُبيدي على مواقفه الثابتة والداعمة لمحافظة البيضاء ومقاومتها الشعبية، مثمنًا اهتمامه الكبير بملف المحافظة وما يبذله من جهود لدعم تطلعات أبنائها في الحرية والخلاص، مؤكدًا أن أبناء محافظة البيضاء، ومثلهم الملايين من أبناء الشمال، على أهبة الاستعداد لخوض معركة الحرية والكرامة، وسيكونون رهن إشارة الرئيس الزُبيدي.