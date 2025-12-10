شكرا لبحثكم عن خبر المالية تستعد لصرف مرتبات العسكريين لشهر أغسطس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر وثيقة الاطلاع عن انفراجة وشيكة لرواتب العسكريين في الجيش والامن لشهر أغسطس الماضي فقط محتوى إذاعي واكدت المصادر ان البنك المركزي سيسلم اشعارات الصرف لقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع خلال اليومين القادمين لتدشين عملية صرف راتب شهر أغسطس الماضي من البنوك التجارية ومحلات الصرافة للعسكريين وتاتي هذه الانفراجة لراتب شهر أغسطس من إجمالي خمسة أشهر متوقفة لرواتب العسكريين الذين يمرون باصعب ظرف معيشي وصلت إلى انتشار المجاعة وعجزت اسرهم عن توفير الغذاء والدواء وسط مأساة انسانية غير متوقعة ولم تحدث من قبل.

