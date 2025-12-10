شكرا لقرائتكم خبر إطلاق «هاكاثون رواد التقنية» بمشاركة 600 متدرب ومتدربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، أعمال «هاكاثون رواد التقنية» بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير.

ويستمر الحدث الذي افتتحه نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، وبدعم صندوق المتدربين الرئيسي، 3 أيام في مقر الكلية التقنية للبنين بخميس مشيط، بمشاركة 12 جهة داعمة وممكنة لرواد الأعمال.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور أحمد آل مريع، أن الاستعداد للهاكاثون بدأ مبكرا، ونفذت أكثر من 18 ورشة تدريبية خلال الشهر الماضي لتأهيل أكثر من 600 متدرب ومتدربة مسجلين في برامج «الهاكاثون» يمثلون 26 منشأة تدريبية على مستوى المنطقة، في مجالات الابتكار التقني والصناعي والفنون الحرفية والإبداعية وتطبيقات الهواتف المحمولة.

وستقام بالتزامن مع أعمال «الهاكاثون» 12 ورشة تدريبية يقدمها مختصون وأكاديميون في مجال ريادة الأعمال، بهدف دعم المشاركين وتمكينهم من تحويل ابتكاراتهم ومهاراتهم الإبداعية والتقنية إلى مشاريع ريادية ناجحة، واستضافت الأعمال عددا من رواد الأعمال من خريجي منشآت التدريب بالمنطقة، لعرض قصص نجاحهم ونقل خبراتهم للمتدربين والمتدربات.

وشهد اليوم الأول للهاكاثون حضورا لافتا من المهتمين بالابتكار، والفنون الحرفية، والتطبيقات الذكية من منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة، إضافة إلى الزوار من خارج المؤسسة.