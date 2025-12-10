شكرا لقرائتكم خبر تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولي أمانة العاصمة المقدسة الحدائق والمتنزهات عناية كبيرة في مختلف أحياء مكة المكرمة؛ لما تمثله من رافد مهم للحراك الترفيهي والسياحي والرياضي، ومتنفس حيوي يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية النفسية، فضلا عن أثره الإيجابي في دعم السياحة الداخلية.

وتعد هذه المساحات الخضراء وجهات مفضلة للزوار وسكان العاصمة المقدسة؛ لقضاء أوقات ممتعة، وممارسة الأنشطة الرياضية، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية.

وهيأت الأمانة أكثر من 290 حديقة ومتنزها عاما؛ لاستقبال الأهالي والزوار، وذلك ضمن تفعيل الأجواء الشتوية وتعزيز جودة الحياة، وفي إطار جهودها المستمرة؛ للارتقاء بالمشهد الحضري، وتعزيز الجاذبية البصرية، وتحسين تجربة السكان والزوار.

وأوضحت الأمانة أنها شكلت فرقا فنية متخصصة لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة في مختلف نطاقات مكة المكرمة، شملت صيانة المسطحات الخضراء، وشبكات الري، والألعاب، والممرات، والجلسات، ودورات المياه، ومعالجة الملاحظات، ورفع كفاءة النظافة، بما يضمن جاهزية المرافق وتهيئتها للاستخدام الآمن.

وشملت أعمال التشغيل والصيانة مختلف نطاقات مكة المكرمة، إذ نفذت في النطاق الشرقي أعمال تأهيل في حدائق: القمر، والقلعة، والرحمة، والإيمان، والوبر، والمدرسة، تضمنت قص المسطحات، وزراعة النجيل الطبيعي، وصيانة شبكات الري، فيما امتدت الأعمال في النطاق الجنوبي لتشمل حدائق: المجدوعي، والنهضة، والجنادل، والنور، والنبراس، والنيم، عبر تحسين المسطحات، وأعمال النظافة، وزراعة الأشجار، وصيانة الألعاب والممرات.