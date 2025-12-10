شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة يشهد تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج أمس الفائزون بـ»جائزة الابتكار العالمية في المياه» في نسختها الثالثة، وذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS2025)، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه بمحافظة جدة.

وأعلن عن أسماء 14 فائزا، قدموا حلولا رائدة استطاعت تجاوز المعايير الدقيقة التي وضعتها لجنة التحكيم الدولية، التي يبلغ إجمالي جوائزها في مختلف مراحلها 10 ملايين دولار، تكريما لجهودهم في تحويل الأفكار البحثية إلى تقنيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وحصل على الجائزتين الكبرى في هذه النسخة كل من: هان تشينغ يو من الصين، بالجائزة الكبرى للأثر، وقوي هوا يو من الولايات المتحدة الأمريكية، بالجائزة الكبرى للاكتشاف، فيما تم تكريم 12 فائزا من مختلف المسارات، وهم: تشارلي نورتون، بريملال بالاكريشنا بيلاي، وعمر داوود من المملكة المتحدة، إضافة إلى جيانانان غاو من هونج كونج الصين، وجون غراديك، وحميد رضا ساموئي، وأندروشيفيتس من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ألينا كامبس، وإينيس لاريا من إسبانيا، ووليد صوفي من تركيا، وأبرار ظافر من السعودية.

وجاء التتويج اليوم بعد مرحلة تصفيات نهائية ضمت 36 متأهلا من 22 دولة، مثلوا نخبة من الجامعات المرموقة، ومراكز الأبحاث المتقدمة، والشركات التقنية العالمية.

كما غطت الابتكارات الفائزة 6 مسارات رئيسة حيوية لقطاع المياه، وهي: التقنيات المتقدمة لإنتاج المياه، وتحسين جودة المياه وإعادة استخدامها، وحلول المعالجة الذكية، وتقنيات الحد من الترسيب، والنماذج الرقمية لتطوير وأتمتة العمليات، بالإضافة إلى ابتكارات وحلول الاستدامة.

وأشادت لجنة التحكيم، التي ضمت 28 خبيرا دوليا من 12 دولة، بالمستوى العالي للمشاركات، مؤكدة أن الحلول الفائزة تميزت بالجدوى الاقتصادية والتأثير البيئي الإيجابي، وقدرتها على معالجة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ التي تواجه العالم اليوم.