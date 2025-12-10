شكرا لقرائتكم خبر «تعليم مكة» تفعل مبادرة »10KSA« لرفع الوعي بالوقاية من أمراض السرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم الصحة المدرسية، مبادرة الحملة الدولية (10KSA 2025)، من أجل رفع الوعي بالوقاية من أمراض السرطان في جميع مدارس منطقة مكة المكرمة لتستهدف جميع منسوبيها من هيئة إدارية وتعليمية، وطلاب وطالبات بجميع المراحل، وإيصال الهدف لأولياء الأمور ومشاركة الجميع في الحملة بما يُحقق أهدافها.
ودشن الفعالية مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور علي الجالوق، وممثلو الجهات المشاركة في الفعالية.
وأكد الدكتور الجالوق أهمية المشاركة في المبادرة الدولية (10KSA 2025) التي تسهم في رفع مستوى التثقيف والوعي الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية في الكشف المبكر عن الأمراض، والتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض مثل أمراض السرطان، وإيصال هذه الرسالة إلى نطاق واسع من أفراد المجتمع، وتوطيد روح المسؤولية المشتركة، منوها بدور المملكة في الجانب الصحي التي وضعت صحة المواطن والمقيم ضمن أولوياتها واهتمامها على حد سواء.
وتضم الفعالية العديد من الأركان التثقيفية والتوعوية التي شارك فيها عدة مدارس، وتتضمن فقرات إنشادية ومسرحية وعرضا مرئيا للتعريف بالمبادرة والعديد من الأنشطة والفعاليات المسرحية، واستخدام الواقع المعزز في التوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم مكة» تفعل مبادرة »10KSA« لرفع الوعي بالوقاية من أمراض السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.