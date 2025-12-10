علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سلسلة Realme 16 Pro تقترب بواحد من أفخم التصميمات في فئتها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزايدت التسريبات والشائعات حول سلسلة Realme 16 Pro منذ الشهر الماضي، واليوم أكدت ريلمي رسميًا أن السلسلة ستصل قريبًا.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تحدد عدد الهواتف المنتظرة، إلا أنه من الواضح أننا سنرى هاتفين هما Realme 16 Pro وRealme 16 Pro Plus.

لم تكشف ريلمي بعد عن المواصفات أو المزايا التقنية الخاصة بالسلسلة الجديدة، لكنها أوضحت أن هذه الفئة ستعزز حضورها بقوة داخل شريحة الهواتف المتوسطة ذات الطابع الفاخر.

وأشارت الشركة في بيانها الصحفي إلى أن سلسلة Realme 16 Pro تأتي بتصميم مُحسّن ومصقول، مع التركيز على الحرفية العالية والمتانة، مما يعكس التزام العلامة بتقديم قيمة حقيقية للمستخدم بدلًا من الاعتماد على المواصفات الاستعراضية.

بهذا الإعلان، تستعد ريلمي لطرح جيل جديد قد يعيد رسم المنافسة داخل الفئة المتوسطة، خصوصًا مع تركيزها الواضح على تصميم راقٍ وتجربة استخدام أفضل.

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

