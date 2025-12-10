الأمم المتحدة تقرر خفض مناشدتها للمساعدات لعام 2026

القاهرة - كتب محمد نسيم - في ظل تفاقم الأزمات الإنسانية حول العالم، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها مضطرة لطلب ميزانية مساعدات تقلّ عن نصف ما كانت تطمح إليه لهذا العام، نتيجة التراجع الكبير في دعم المانحين مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة.

وأوضحت المنظمة أن نداءها الإنساني البالغ 23 مليار دولار سيترك عشرات الملايين من المحتاجين خارج نطاق المساعدة، بعدما أجبرها انخفاض التمويل على التركيز فقط على الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا.

وتضاف هذه التخفيضات إلى تحديات كبيرة تواجه وكالات الإغاثة، من بينها المخاطر الأمنية على العاملين في مناطق النزاع، إضافة إلى صعوبات الوصول إلى المناطق المتضررة، ما يعمّق من صعوبة تقديم المساعدات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

المصدر : وكالة وفا