بالصور: قطر تُجهّز الدفعة الأولى من ملابس الشتاء لأهالي غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تفقد السفير خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، سير العمل في تجهيز وتوريد الدفعة الأولى من الملابس الشتوية المخصصة لأهالي قطاع غزة، داخل مخازن المساعدات القطرية في جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجسر البري المتواصل للمساعدات القطرية إلى غزة، وبتوجيهات من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويجري توريد هذه الدفعة من الملابس الشتوية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، حيث من المقرر أن تستفيد منها آلاف الأسر المتضررة والمنكوبة في مختلف مناطق القطاع.

يشار إلى أن الملابس الشتوية تُضاف إلى سلسلة المساعدات التي قدمتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك خيام الإيواء والسلال الغذائية وسلال النظافة وحزم الإيواء، إضافة إلى الدقيق وحليب الأطفال وغيرها من المساعدات الإنسانية.

