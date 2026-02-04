اليونيفيل: عمل دفاعي لجنودنا ضد مسيرة إسرائيلية هددتهم جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، الثلاثاء، أن إحدى دورياتها أجرت عملا دفاعيا ضد مسيرة إسرائيلية اخترقت الخط الأزرق (الحدودي) وشكلت تهديدا لجنودها.

وقالت اليونيفيل في بيان: "خلال دورية روتينية قرب بلدة كفركلا قضاء مرجعيون، رصد جنود حفظ السلام طائرتين مسيّرتين تحلّقان فوقهم بشكل عدائي".

وأضافت أن "جنودها لاحظوا أن إحدى المسيّرتين تحمل جسما مجهولا، وأنها دخلت نطاقا يشكّل تهديدا مباشرا لسلامتهم وأمنهم. ووفقا للإجراءات المتّبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد"، دون تحديد طبيعة هذا العمل.

وأوضحت أن المسيرة الإسرائيلية ألقت لاحقا "قنبلة صوتية انفجرت على بعد حوالي خمسين مترا من الجنود، قبل أن تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية (..) ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية".

والخط الأزرق هو الخط المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.

المصدر : وكالات