اخبار العالم / اخبار العراق

السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحسم اختيار الرؤساء الثلاث

0 نشر
0 تبليغ

السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحسم اختيار الرؤساء الثلاث

انت الان تتابع خبر السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحسم اختيار الرؤساء الثلاث والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي، التقى اليوم السيد الحكيم، وجرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والمسارات المطروحة لتعزيز التفاهم الوطني بين القوى السياسية".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول استحقاقات المرحلة المقبلة، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وحسم اختيار الرؤساء الثلاث، والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، مع أهمية النظر إلى الرسائل الإيجابية التي حملتها الانتخابات النيابية الأخيرة، والتوقف عند التحديات القائمة والقادمة، بما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا