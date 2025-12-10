انت الان تتابع خبر السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية وحسم اختيار الرؤساء الثلاث والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السّامرائي، التقى اليوم السيد الحكيم، وجرى بحث مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والمسارات المطروحة لتعزيز التفاهم الوطني بين القوى السياسية".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول استحقاقات المرحلة المقبلة، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية، وحسم اختيار الرؤساء الثلاث، والإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، مع أهمية النظر إلى الرسائل الإيجابية التي حملتها الانتخابات النيابية الأخيرة، والتوقف عند التحديات القائمة والقادمة، بما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف القوى الوطنية".

