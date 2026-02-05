الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 05:27 مساءً - المركز الوطني للأرصاد الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح نشطة تضرب المملكة نهاية الأسبوع

طقس اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعات بحالة جوية ممطرة ستشهدها المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الأمطار ستبدأ يوم السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء.

مكة 35 24 85 أمطار رعدية / رياح نشطة المدينة المنورة 32 22 85 أمطار رعدية / رياح نشطة الرياض 28 16 75 أمطار رعدية / رياح نشطة جدة 32 25 85 سحب رعدية / رياح نشطة الدمام 29 18 75 غائم جزئي إلى غائم أبها 22 14 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 24 13 90 غائم جزئي / ضباب بريدة 25 16 75 أمطار خفيفة إلى متوسطة حائل 23 14 75 أمطار خفيفة إلى متوسطة الباحة 23 14 95 أمطار متوسطة إلى غزيرة عرعر 21 13 70 سحب رعدية / رياح نشطة سكاكا 22 14 75 سحب رعدية / رياح نشطة جازان 32 28 90 أمطار متوسطة إلى غزيرة نجران 27 18 60 سحب رعدية / رياح نشطة الخرج 28 18 75 أمطار خفيفة المجمعة 24 15 70 أمطار رعدية / رياح نشطة وادي الدواسر 30 20 35 غائم جزئي إلى غائم الدوادمي 27 17 65 أمطار خفيفة شرورة 31 22 50 صحو إلى غائم جزئي

وأشار القحطاني في تصريحات للإخبارية إلى أن الحالة المطرية ستكون متوسطة إلى غزيرة، مع امتداد تأثيرها على العديد من المناطق في المملكة وأضاف أن المناطق الشمالية ستكون الأكثر تأثرًا، حيث ستشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة، ما قد يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

تأثير الحالة على المناطق المختلفة

إلى جانب المناطق الشمالية، ستشمل الحالة المطرية المناطق الغربية، الوسطى، والشرقية، حيث ستتراوح شدة الأمطار بين متوسطة وغزيرة ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق نشاطًا في الرياح السطحية، ما يجعل المواطنين والمقيمين بحاجة إلى توخي الحذر عند التنقل.

نهاية الخريف واستقبال الشتاء

وأوضح القحطاني أن هذه الحالة الجوية قد تكون الجولة المطرية الأخيرة في فصل الخريف، وذلك مع اقتراب العد التنازلي لاستقبال فصل الشتاء الذي يبدأ رسميًا في الأول من ديسمبر المقبل.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

كما أشار إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الشمالية، حيث ستصل إلى 10 درجات مئوية ليلاً و20 درجة مئوية نهارًا وسيكون هناك انخفاض مماثل في المناطق الوسطى، مما يشير إلى تغيرات واضحة في الأجواء مع دخول فصل الشتاء.

تحذيرات وتنبيهات

ونصح المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة، خاصة أثناء السفر أو التنقل في المناطق المتأثرة كما دعا الجميع إلى متابعة التحديثات المستمرة للتقارير الجوية لتجنب أي مفاجآت قد تنجم عن الحالة المطرية أو الرياح النشطة.

تأتي هذه التغيرات الجوية كجزء من التحولات الموسمية المعتادة في المملكة، حيث تُعد الأمطار فرصة لتنشيط الأجواء قبل دخول فصل الشتاء وكما عودتكم جريدة لحظات نيوز، سنوافيكم بكل جديد حول حالة الطقس والتطورات المتوقعة خلال الأيام المقبلة.