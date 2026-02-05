انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللقاء بحث مسارات التعاون والعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".



واشار السامرائي الى: "ضرورة استمرار التواصل السياسي والدبلوماسي بما يدعم الاستقرار ويعزّز فرص التعاون في المجالات المختلفة، وبما يسهم في ترسيخ الشراكات الدولية وخدمة المصالح المشتركة"، مشددا "على استمرار تنسيق الجهود تجاه التحديات الإقليمية والدولية الراهنة".