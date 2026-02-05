تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تكشف عن خطة إنهاء دعم ChromeOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مستندات محكمة حديثة حول قضية مكافحة الاحتكار بين الولايات المتحدة وجوجل أن الشركة تخطط لإنهاء دعم ChromeOS بالكامل بحلول عام 2034.

وأوضحت الوثائق أن السبب في تحديد هذا العام يعود إلى أن آخر منصة أجهزة رئيسية أطلقتها جوجل لـ ChromeOS كانت في 2023، ما يلزم الشركة بالوفاء بالتزام الدعم لمدة عشر سنوات حتى 2033-2034.

وأضافت الوثائق أن محامي جوجل أكدوا أن الشركة تعمل على توحيد نظامي Android وChrome في نظام سطح مكتب واحد يُعرف داخليًا باسم Aluminium OS. وقد أكد رئيس نظام Android العام الماضي أن دمج ChromeOS وAndroid جارٍ بالفعل.

وتشير التسريبات إلى أن “المختبرين التجاريين الموثوقين” سيحصلون على وصول مبكر إلى Aluminium OS في أواخر 2026، بينما من المتوقع أن يتم طرحه على نطاق أوسع في 2028.

وعرضت النسخة المسربة من النظام بعض عناصر التصميم التي تمزج بين واجهات Android وChromeOS، كما توضح المعلومات الرسومية المنشورة أن Aluminium OS يُبنى على بنية Android ولكنه يمنح امتيازات خاصة لتطبيقات جوجل الأساسية مثل متصفح Chrome.

المصدر