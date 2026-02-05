الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-05 11:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك عن طريق اكتسابه لبعض الزخم الإيجابي على اثر تماسك مستوى الدعم 4,800$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلنا الصباحي، ولكن استسلم السعر للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا