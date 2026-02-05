تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 05-02-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما حاول بتحركاته المبكرة لهذا اليوم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك عن طريق اكتسابه لبعض الزخم الإيجابي على اثر تماسك مستوى الدعم 4,800$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلنا الصباحي، ولكن استسلم السعر للضغوط السلبية المحيطة به، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.