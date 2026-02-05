الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 05-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-05 11:33AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل بتراجعه الأخير إلى مستوى الدعم الرئيسي 70,000$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يجعلنا نشهد بعض التذبذبات الحذرة في الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا