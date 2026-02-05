انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الفرنسي في بغداد اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر قوله إن "وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، سيزور بغداد اليوم، في إطار جولة إقليمية تشمل الشرق الأوسط".

وأضاف ان "الزيارة تهدف الى تجديد دعم باريس للحكومة العراقية، في ظل التحديات والتعقيدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتابع ان "بارو سيزور إقليم كردستان أيضاً ويلتقي بعدد من المسؤولين".