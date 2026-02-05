تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 05-02-2026

أنهى سعر الزوج الاندفاع الصاعد الأخير بتسجيله للهدف الرئيسي المستقر عند 202.10 مواجها بذلك لمستوى261.8% فيبوناتشي الامتدادي والذي يشكل حاليا حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة للفترة الحالية ليجبره ذلك على تشكيل بعض الموجات التصحيحية الهابطة ليستقر من خلالها قرب 201.45.

نشير إلى أن استمرار تمركز السعر دون الحاجز الحالي وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد ذلك من فرص تشكيله لموجات تصحيحية جديدة ليستهدف من خلالها لمستوى 200.75 و200.00 على التوالي, أما اختراق الحاجز والثبات أعلاه سيؤكد ذلك استعداده لتسجيل مكاسب جديدة قد تبدأ من 202.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 200.75 و 202.10

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي