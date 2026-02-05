تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-02-2026

تفاعل سعر المؤشر الأمريكي منذ تداولات هذا الصباح مع إيجابي مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة جديدة ليحاول الثبات فوق الحاجز المستقر عند 97.50 ليتخلص بذلك من سيطرة السيناريو السلبي والبدء بتسجيل بعض الأرباح بملامسته لمستوى 97.68.

نتوقع بنجاح صمود السعر فوق الحاجز المخترق البدء بتشكيل موجات صاعدة قوية ليضغط من خلالها على مستوى 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85 ومن ثم ليستهدف المزيد من المكاسب بوصوله نحو 98.20 و98.65 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.35 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع