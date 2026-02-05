منصور بن زايد يلتقي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، فخامة فوستان أرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. جرى خلال اللقاء -الذي حضره معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة- استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز فرص الشراكة المستقبلية. حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، فيما حضر من الجانب الأفريقي معالي باسكال بيدا، وزير الأشغال الكبرى والاستثمار الاستراتيجي.