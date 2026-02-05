أداء السوق الهابطة الحالية أسوأ مما حصل في سنة 2022

أفادت منصة تحليل معاملات البلوكشين “CryptoQuant” يوم أمس الأربعاء بأن بداية السوق الهابطة للبيتكوين تبدو أضعف من دورة 2022.

فمنذ كسر متوسط الحركة لـ 365 يوم في نوفمبر، تراجع سعر البيتكوين بنحو 23% خلال 83 يوم فقط، مقارنة بانخفاض قدره 6% خلال المدة نفسها في مطلع 2022، ما يشير إلى أن الزخم يتدهور بوتيرة أسرع هذه المرة.

تعمّق السوق الهابطة للبيتكوين:

بحسب التقرير، سجّل سعر البيتكوين ذروته عند 126 ألف دولار مطلع أكتوبر بالتزامن مع وصول “Bull Score Index” إلى 80، لكن بعد حدث التصفية في 10 أكتوبر انقلب المؤشر إلى اتجاه هابط وتراجع لاحقا إلى الصفر، بالتوازي مع هبوط السعر نحو 71 ألف دولار، في إشارة إلى ضعف هيكلي واسع.

Bitcoin’s bear market is off to a weaker start than 2022.



Since falling below the 365-day MA on Nov 12, 2025, $BTC is down 23% in 83 days, vs. just 6% over the same period in early 2022.



Momentum is deteriorating faster this cycle. pic.twitter.com/t4xD2vljVI — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 4, 2026

وأضافت المنصة أن البيتكوين فقدت مستويات دعم مهمة، وقد تمتد الحركة لاستهداف نطاق يتراوح بين 70 ألف و60 ألف دولار.

كما أوضحت أن السعر رُفض ثلاث مرات عند مستوى “Traders On-chain Realized Price” الذي يُنظر إليه كمنطقة دعم/مقاومة محورية، قبل أن يهبط مؤخرا أسفل الحد الأدنى لهذا المقياس نفسه، وهو مستوى كان يؤدي دور الدعم خلال السوق الصاعدة.

المعنويات والطلب والسيولة:

من جهتها، ذكرت “Santiment” أن المعنويات أصبحت سلبية للغاية تجاه سعر البيتكوين والإيثيريوم بعد هبوط الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن سلوك الأسواق غالبا ما يتحرك عكس مشاعر الخوف والطمع لدى المتداولين الأفراد، ما قد يترك مجال لارتداد قصير الأجل إذا استمر التشاؤم.

وفي السياق ذاته، قالت “Glassnode” إن السوق الهابطة مستمرة مع إعادة ضبط الربحية، وارتفاع الخسائر المحققة، وضعف الطلب الفوري، وتفكيك المراكز ذات الرافعة المالية.

كما انخفض مؤشر “الخوف والطمع” للعملات الرقمية إلى مستويات متدنية جدا قرب 12، مع تصاعد حالة الذعر واستمرار موجة البيع.

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية مجددا بنسبة 4.4% إلى 2.53 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2025.

وأي خسائر إضافية قد تعيد السوق إلى مستويات القاع التي سُجلت في 2024.

على صعيد الأسعار، هبط سعر البيتكوين مجددا إلى ما دون 71 ألف دولار خلال التداولات الآسيوية صباح الخميس، لتعود فعليا إلى مستويات نوفمبر وتقترب من دعم عند نحو 65 ألف دولار.

أما سعر الايثيريوم فتراجع دون 2100 دولار دون تعاف واضح، بينما تتعرض العملات الرقمية البديلة لضغوط أشد، مع هبوط معظمها بنحو 80% من قممها.

