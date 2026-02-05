هومانا إنك (HUM) يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 05-02-2026

تقدم سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه حرية أكبر لتحقيق تلك المكاسب الأخيرة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 43.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 48.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد