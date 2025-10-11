«وننسى اللي كان».. ياسمين عبدالعزيز تُعلن عن مسلسلها الجديد لـ رمضان 2026

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لجمهورها ومتابعيها، عن مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان 2026، بعنوان «وننسى اللي كان»، العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

ونشرت ياسمين، صورة السيناريو عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «وننسى اللي كان… مسلسل رمضان 2026 بإذن الله على قنوات MBC، إن شاء الله».

وأعاد الكاتب عمرو محمود ياسين، نشر بوست الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن مسلسلها الجديد، وعلق عليه قائلًا: «يا مسهّل الحال… ونحب تاني ليه… ونتقابل حبيب… وننسى اللي كان… أنا والواو، وعلاقة حب غير مفهومة».

ويأتى هذا التعاون بين ياسمين عبدالعزيزـ والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض في رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها بطولته: كريم فهمي، وخالد سليم، وانوشكا، وصلاح عبدالله، ونيكول سابا، وآخرون.

المصري اليوم