قرعة كأس العالم 2026.. كل ما تحتاج لمعرفته عن الموعد وكيفية المشاهدة والمشاركين

استعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أبرز المعلومات المتعلقة بالقرعة النهائية لكأس العالم 2026 المحطة المنتظرة التي تُشكل طريق الوصول إلى نهائيات العام القادم.

التاريخ والوقت

سيُقام حفل السحب النهائي يوم الجمعة، 5 ديسمبر 2025، في الساعة 12:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:00 بتوقيت وسط أوروبا، 17:00 بتوقيت غرينيتش).

المكان

سيستضيف مركز John F. Kennedy Center for the Performing Arts بالعاصمة واشنطن، حفل القرعة النهائية.

المنتخبات المشاركة:

ستشهد القرعة النهائية تواجد 42 منتخباً على الشكل الآتي:

الدول المضيفة: كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أستراليا، إيران، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، قطر، السعودية، أوزبكستان.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس.

اتحاد أمريكا الشمالية والوسطي والكاريبي لكرة القدم: كوراساو، هايتي، بنما.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، باراغواي، أوروغواي.

اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: نيوزيلندا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النرويج، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، سويسرا.

المقاعد المتبقية

ما زالت 6 من المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 26 غير معروفة، وسيُحسم أمرها في مارس 2026.

وستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخباً هي: ألبانيا، البوسنة والهرسك، التشيك، الدنمارك، إيطاليا، كوسوفو، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية، بولندا، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، تركيا، أوكرانيا وويلز.

وسوف تتنافس 6 منتخبات على المقعدين المتبقيين في منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم FIFA 2026™، وهي بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام.

وستكون منتخبات الدول الثلاث المستضيفة ستكون على رأس المجموعة الأولى (المكسيك) والمجموعة الثانية (كندا) والمجموعة الرابعة (الولايات المتحدة الأمريكية).

المشاهدة والمتابعة

ستكون التغطية المباشرة متاحة عبر موقع FIFA.com ومنصات كأس العالم FIFA على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما سيتولى شركاء FIFA الإعلاميون نقل القرعة النهائية عبر قنواتهم المختلفة.

