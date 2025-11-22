زهران ممدانى يهزم ترامب ونتنياهو

نيويورك بها أكبر مكان خارج إسرائيل به كتلة سكانية يهودية، ففى مدينة نيويورك وحدها يعيش أكثر من مليون يهودى، والغريب أن اثنين من كل ثلاثة شباب يهود صوتوا للعمدة الجديد المسلم الاشتراكى الديمقراطى زهران ممدانى الذى يكره الصهيونية ونتنياهو، فضلاً عن تصويت ٤٣٪ من يهود نيوريوك له وترتفع النسبة إلى ٦٧٪ من الشباب اليهودى دون الأربعين.

كل هذا التصويت اليهودى الجارف لصالح زهران تم رغم علمهم بمواقفه المعلنة والتى لم تتغير ضد الإبادة الجماعية لأهل غزة ورأيه الثابت فى اعتقال نتنياهو إذا قدم إلى نيويورك.

كرر زهران أن مدينة نيويورك تؤمن بالقانون الدولى، وتحترم المحكمة الجنائية الدولية «وأنا لست ترامب وسأقبض على نتنياهو إذا جاء إلى نيويورك لأنه دبر إبادة جماعية قتلت طفلاً فلسطينياً كل ساعة تقريباً ولمدة عامين».

وأردف زهران: «لقد سمعت عن سلوكه من أهل نيويورك الذى قصوا عليَّ برعب ما شاهدوه فى غزة وحدثتنى امرأة فلسطينية من نيويورك أنها فقدت ٨٥ شخصاً من عائلتها قتلهم الجيش الإسرائيلى، هذا أمر فظيع».

أعظم ما فى قصة العمدة الجديد زهران أنه يمنحك الأمل الدافق والتفاؤل اللامحدود بالمستقبل كلما سمعته، وأن ظلام السياسة الأمريكية يمكن أن ينقشع، إنك لا تصدق نفسك حينما تسمع عمدة نيويورك يتحدى إسرائيل ونتنياهو ولا يخاف من صلف ترامب.

إنه الوحيد الذى استطاع قراءة شخصية ترامب الذى يدوس ويفتك بكل من يخشاه ويخاف منه، فلم يهتز لتهديد ترامب له بأنه سيعتقله ويرحله ويسحب جنسيته، سخر من ترهاته وبادله الهجوم بأقوى منه وأشرس وأثبت للعالم كله ضعف ترامب الكاره للفقراء والمهاجرين رغم أنه جاء من أصول ألمانية.

بعد نجاح زهران تراجع ترامب تماماً كعادته أمام الأقوياء، وخاصة حينما قال زهران إننا لن نكتفى بإيقاف ترامب بل سنوقف النسخ القادمة منه.

لقد صرف ترامب ونتنياهو واللوبى الصهيونى المليارات لإسقاطه ولكن دون جدوى، فقد انحاز الشباب لزهران واستطاع أن يجند لحملته مائة ألف شاب متطوع شكرهم بعد فوزه وهو يهتف بهم «هذه المدينة مدينتكم والديمقراطية ديمقراطيتكم وهذا الشباب الذى تطوع معى استطاع أن يبنى حملة لا توقفها الجبال، هذا النصر لكم جميعاً»، وقال بالعربية والإنجليزية «أنا منكم وإليكم».

أول سياسى شاب أراه يدوس بقوة على ترامب ويضعه فى حجمه وفاز عليه حتى قال ترامب عن اليهود الذين صوتوا لزهران «أنهم أغبياء».

أفضل ما فى هذا الشاب الواعد الواثق من نفسه أنه أول سياسى أمريكى يفوز بمثل هذا المنصب دون أن يقدم فروض الطاعة للوبى الصهيونى وإسرائيل.

وأنه أول سياسى أمريكى يفوز دون أن يأخذ مليماً واحداً من «الايباك» تلك المنظمة الصهيونية البغيضة التى تعبث بالعقل السياسى الأمريكى وتلعب به الكرة.

إنه يعطى الأمل للأجيال الأمريكية القادمة أنه يمكن لأى مرشح صادق مع أبناء شعبه أن يفوز دون الذهاب لحائط المبكى والتقاط الصور له هناك وهو خاشع يبكى بدموع التماسيح.

ممدانى أعطى الأمل للكادحين والفقراء وأبناء المهاجرين الذين ذكر بلادهم بالاسم وأعمال كل طائفة من المهاجرين فى كلمات مؤثرة ليقول للفقراء «أرى فجراً جديداً قادم إليكم، نيويورك ستكون ملكا لكم، المستقبل بين أيديكم، أسقطنا سلالة سياسة فاسدة».

الكثيرون ظنوا أن مثل هذه اللحظة لن تأتى أبدا، لكن صناديق الانتخابات النزيهة قالت شيئاً آخر مفاده «أن مارداً عفاً نظيفاً كله همة وحيوية قادم لنصرة الضعفاء واسترجاع حقوقهم» فلم يترشح زهران ليكون صوت النخبة ولكنه أعذب صوت يسمعه الفقراء والعمال والمهاجرين والعائلات المكافحة من كل الديانات والأعراق والفئات.

أعظم ما فى هذا الرجل أنه استطاع أن يوحد كل ذوى الأعراق والأديان والأصول المختلفة خلفه لتدفعه بقوة إلى الأمام وتهزم تيار ترامب ونتنياهو الذين يعتقدون دوماً أن مثل هذه اللحظات لن تأتى فى تاريخ الأمم، ممدانى فتح باباً لن يغلق على إسرائيل.

تحية لزهران وأمثاله ممن يرفعون الظلم ويدافعون عن المظلومين والمقهورين وفلسطين.

ناجح ابراهيم – المصري اليوم

