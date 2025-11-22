انت الان تتابع خبر قبل ساعات من وصوله لاربيل.. المالكي يتقارب مع بارزاني بضرورة تعديل قانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يرى زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ان قانون الانتخابات الحالي غيرعادل، وبالعموم كانت واحدة من اكثر إشكاليات الديمقراطي الكردستاني على القانون هو حصول الحزب على 1.1 مليون صوت تم الحصول من خلالها على 27 مقعدا فقط، بينما حصل الاعمار والتنمية على 45 مقعدا من خلال 1.1 مليون صوت، كما حصل دولة القانون على نفس عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني تقريبا مقابل 700 الف صوت تقريبا.



وفي مقابلة متلفزة يوم امس قال المالكي، ان قانون الإنتخابات فيه الكثير من الإجحاف وأبرز مواقع ضعفه هي "الكوتا"، مشيرا الى ان هناك مطالبات كثيرة الان بإعادة النظر في قانون الإنتخابات في ضوء النتائج التي تحققت .

وأوضح ان الكرد في العراق دفعوا أثمانا عالية نتيجة ممارسات نظام حزب البعث، فيما لا توجد مظلومية للسنة، معتبرا ان "الخلافات بين الإقليم والمركز لا يمكن أن تعالج بالإتفاقات المؤقتة بل بتشريع القوانين ".

وأشار الى ان "الشيعة في العراق يعيشون مظلومية الكورد من الأنفال والأسلحة الكيمياوية "، مبينا ان "العملية السياسية بعد الإنتخابات تتطلب مني الذهاب إلى أربيل لحل الكثير من التعقيدات ".

وتأتي هذه الزيارة بصفتها الأولى من نوعها منذ 2021، وتشابه أجواء انتخابات 2021 حيث وصل حينها المالكي أيضا الى أربيل على رأس وفد من الاطار التنسيقي للقاء مسعود بارزاني وبحث ملف تشكيل الحكومة حينها.

