«اليونيسف»: مقتل 67 طفلاً في غزة منذ التهدئة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، إن 67 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في قطاع غزة منذ دخول أحداث وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر.

وقال ريكاردو بيريس المتحدث باسم «اليونيسف» في جنيف، نقلا عن منظمات شريكة على الأرض، إن عشرات آخرين أصيبوا.

وذكر المتحدث أنه «ليس هناك مكان آمن لهم».

ورغم تحسن الوضع الطبي في غزة، ما زال ينتظر إجمالي 4000 طفل إصاباتهم خطيرة أن يتم إجلاؤهم لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقال مارتن بينر، الذي يشغل منصباً ببرنامج الغذاء العالمي، إن سكان غزة قلقون للغاية إزاء حلول الشتاء.

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية سلطا الضوء على التحديات المرتقبة.