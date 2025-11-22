مصداقية هذا اللبناني التائه محل اختبار جدي بعد حديث ترامب الأخير في حضرة الأمير محمد بن سلمان. ■ سيهذي بولس كثيرًا، لكن الحقيقة على الأرض سيفرضها الشعب والجيش السوداني الذي يخوض معارك حرب الكرامة بعيدًا عن رحلات واجتماعات السمسرة السياسية بين العواصم والغرف الباردة. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

