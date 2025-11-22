تكنولوجيا: Quick Share من جوجل يصبح متوافقًا مع AirDrop من أبل… لكن بشرط كبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت ميزة Quick Share في اندرويد الآن تعمل بالطريقة نفسها التي يعمل بها AirDrop داخل منظومة أبل، وأعلنت جوجل أخيرًا عن توافق الخدمتين معًا.

وبذلك يمكن مشاركة الملفات بين أجهزة آيفون وأجهزة اندرويد، بشرط أساسي واحد: أن يكون هاتف اندرويد من عائلة Pixel 10، إذ يقتصر التوافق حاليًا على هذه السلسلة فقط.

ومن المتوقع أن توسّع جوجل الدعم ليشمل أجهزة أخرى خلال الشهور أو السنوات القادمة، إلا أنها اختارت إبقاء الميزة حصرية لأحدث هواتفها في المرحلة الأولى.

ولا يحتاج الأمر إلى شرح معقد؛ فعند الرغبة في مشاركة ملف من Pixel 10 إلى جهاز من أبل، يمكن استخدام Quick Share بالطريقة المعتادة نفسها المستخدمة مع أجهزة اندرويد الأخرى.

والعكس صحيح، حيث يظهر الجهاز في AirDrop مباشرة، لتعمل العملية كما هو مفترض… ببساطة وبدون أي خطوات إضافية.

المصدر