تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-12-2025

ارتفع سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 127.45$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 120.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط