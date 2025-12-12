تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-12-2025

شهد سعر عملة داش (DASHUSD) حالة من التذبذب داخل نطاق محدود من التداولات الجانبية، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 54.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.45.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط