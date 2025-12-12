شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية لكن الداو جونز عند مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر البيتكوين يوم الجمعة، ليبقى على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بينما يقيم المستثمرون أحدث خفض للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتحديثاته بشأن التوقعات الاقتصادية.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:05 بتوقيت غرينتش)، تم تداول أكبر عملة مشفّرة في العالم مرتفعة بنسبة 2.5% عند 92,399.0 دولار.

ويتجه البيتكوين إلى الارتفاع بأكثر من 3% خلال الأسبوع، مستعيدًا جزءًا من خسائره بعد تراجع في الأسبوع السابق وانخفاض حاد في نوفمبر.

الفيدرالي

واجهت العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم صعوبة في تحقيق زخم مستدام خلال ديسمبر، رغم مضي الاحتياطي الفيدرالي قدمًا في جولة جديدة من التيسير النقدي.

ولا يزال البيتكوين يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 88,000 و93,000 دولار، وهو النطاق الذي سيطر على أدائه طوال شهر ديسمبر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو ثالث خفض هذا العام، وأشار إلى نهج حذر تجاه المزيد من التيسير خلال عام 2026.

وقال محللون إن لهجة البنك المركزي، رغم كونها داعمة للأصول عالية المخاطر، لم تصل إلى مستوى الميل الحمائمي الذي كان بعض المتداولين يأملون به، مما حدّ من تأثيرها على أسواق العملات المشفرة.

وبالرغم من البيئة النقدية الأكثر تيسيرًا، لم يسجل البيتكوين أي اختراق صعودي واضح حتى الآن.

وأشار محللون أيضًا إلى استمرار حالة عدم اليقين الكلي، مع توقع الفيدرالي تباطؤ النمو وتأكيده وجود انقسامات داخلية في لجنة السياسة النقدية.

ويتباين ضعف حركة الأسعار بعد قرار الفيدرالي مع فترات سابقة كانت فيها دورات التيسير تدعم ارتفاعات قوية في الأصول الرقمية.

أسعار العملات المشفرة اليوم: ارتفاع في معظم العملات البديلة وسط تحسن أوسع

تداولت معظم العملات البديلة (Altcoins) على ارتفاع يوم الجمعة، لكنها بقيت ضمن نطاقات محدودة وسط حالة حذر عامة في السوق.

وارتفعت العملة المشفرة الثانية عالميًا، الإيثريوم، بنسبة 1.7% إلى 3,244.49 دولار.

كما صعدت ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم، XRP، بنسبة 1.7% إلى 2.0437 دولار.