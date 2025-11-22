زراعة الخرطوم ومنظمة الفاو تنفذان حملة تطعيم الماشية بولاية الخرطوم

- 1/2
دشن د.سر الختم فضل المولى عبد اللطيف المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الجمعة حملة تطعيم وعلاج الماشية للعام 2025 بمجمع حظائر البان الاحامدة والمستشفى البيطري التعليمي بالحارة 103 بمحلية كرري.
وذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم ومنظمة الفاو العالمية لدعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
واشتمل البرنامج علي تطعيم للابقار والماعز بواسطة اتيام التطعيم من الاطباء والتشخيص والفحص المعملي وعمل الموجات الصوتية، وطاف الوفد على اقسام المستشفى البيطري (العيادة – المعمل – غرفة العمليات – العنابر) كما احتوى البرنامج على توزيع هدايا للمستفيدين من النساء وعدد من المربين وتقديم محاضرة عن اهمية التطعيم .
واشاد المفوض بالاداء الممتاز لإدارة الثروة الحيوانية بولاية الخرطوم من خلال ما تم مشاهدته واعدا باستمرارية الاتفاقيات التي تدعم القطاع وتصب في مصلحة مربي الماشية.
وحضر التدشين مساعدي المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية والشئون الزراعية ومنسق المنظمات ومدراء الادارة العامة. ومشاركة مربي الابقار بالمجمع ومربيات الماعز نموذج للمرأة المستفيدة والمنتجة.
