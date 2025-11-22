صناديق البيتكوين المتداولة تسجّل أحجام تداول قياسية بعد الهبوط اللافت في سعر البيتكوين

سجّلت صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة رقم قياسي جديد في حجم التداول يوم الجمعة، في جلسة وُصفت بأنها شديدة التقلب لكنها ضمن نطاق التحركات الطبيعية للسوق.

حيث تزامن هذا الأداء مع تذبذب حاد في سعر البيتكوين، الذي هبط قرب 80 ألف دولار قبل أن يرتد بنحو خمسة آلاف دولار لاحقا.

ووفقا ل “إريك بالتشوناس”، كبير محللي صناديق الاستثمار المتداولة في بلومبيرغ، بلغت أحجام التداول الإجمالية 11.5 مليار دولار، معتبرا أن هذه الزيادة تمثل ثورة في نشاط الصناديق.

ERUPTION in volume for the bitcoin ETFs.. all time record set today with $11.5b as a group. $IBIT was $8b of that, which was all time record for it. Wild but also normal- whenever an ETF or category is 'going through it' volume is elevated. ETFs are liq release valves. pic.twitter.com/DpK7frfWjr — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 21, 2025

وأوضح أن صناديق ETF تعمل كآلية لتصريف ضغوط التصفية خلال فترات الهبوط.

واستحوذ أكبر صندوق في السوق، IBIT، على الجزء الأكبر من التداول بنحو 8 مليار دولار، رغم تسجيله تدفقات خارجة بلغت 122 مليون دولار، ولم يسجل صافي تدفقات إيجابية إلا مرة واحدة خلال آخر ثمانية أيام تداول.

ورغم الأداء الأسبوعي الضعيف للصناديق، الذي شهد خروج أكثر من 1.2 مليار دولار، إلا أن يوم الجمعة وحده شهد تدفقات إيجابية بلغت 238 مليون دولار.

على صعيد السعر، جاءت هذه التحركات وسط ضغوط بيعية كبيرة ساهمت في هبوط البيتكوين من 95 ألف دولار إلى 81 ألف دولار خلال أيام قليلة.

وارتفع السعر لاحقا إلى نحو 85 ألف دولار بعد تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ألمح فيها إلى إمكانية خفض الفائدة قريبا.

ورغم هذا الارتداد، ما تزال العملة متراجعة بأكثر من 30% من أعلى مستوى تاريخي بلغته في أوائل أكتوبر، ما يثير تساؤلات حول الاتجاه العام للسوق في ظل سيطرة الاتجاهات السلبية في الوقت الراهن.

