شارع الصحافة البريطانية: ديلي تلغراف في حضن ديلي ميل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشفت تقارير أن مالك صحيفة "ديلي ميل" أبرم صفقة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لشراء عناوين صحيفة "تلغراف"، في خطوة ستُنشئ قوة نشر يمينية في الساحة الاعلامية البريطانية.

دخلت شركة "ديلي ميل آند جنرال تراست" (DMGT)، المملوكة للورد روثرمير، فترة من الحصرية مع شركة "ريد بيرد آي إم آي"، التي تبحث عن مشترٍ منذ اضطرارها لعرض الصحف للبيع في ربيع العام الماضي، لإتمام شروط الصفقة.

ويتوقع الطرفان أن تتم هذه العملية "بسرعة"، إلا أنه من المرجح أن تُؤدي الصفقة إلى تحقيق مُعمّق من قِبل هيئة تنظيم الإعلام "أوفكوم" وهيئة المنافسة والأسواق (CMA).

وقالت صحيفة (الغارديان) اللندنية في تقرير إن إنشاء منظمة إعلامية يمينية كبيرة سيُثير مخاوف في صفوف حزب العمال الحاكم، في وقتٍ تستغل فيه حركة "إصلاح المملكة المتحدة" موجة شعبية ضد الحكومة.

وقال مستشار سابق لحزب العمال مقرب من رئاسة الوزراء: "يكاد يكون من المستحيل المبالغة في مشاعر الخوف والعداء التي تثيرها صحيفتا "التلغراف" و"ديلي ميل" لدى العديد من سياسيي حزب العمال، بمن فيهم كبار أعضاء الحكومة".

وأضاف: "لقد كانا مسؤولين بشكل مشترك عن العديد من القصص والحملات الداعمة التي أنهت مسيرة وزارية".

يذكر أن شركة "دي إم جي تي"، التي تمتلك مجموعة من الصحف، بما في ذلك "مترو" و"آي بيبر" و"نيو ساينتست"، تتولى بالفعل عقد الإعلان عن صحيفتي "التلغراف".

وأشار محللون إلى أن "دي إم جي تي" قد تبيع صحيفتي "آي بيبر" و"مترو" لتقليص حجمها الإجمالي في سوق الصحف، في محاولة لتهدئة مخاوف المنافسة.

وقالت الشركة: "إن "دي إم جي تي" واثقة من إمكانية إتمام أي إجراءات تنظيمية بسرعة وإيجابية، حيث أن مبررات الموافقة على الاستحواذ مقنعة".

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب "ريد بيرد كابيتال"، المجموعة الأميركية التي يقودها جيري كاردينالي، من صفقة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لشراء الصحف.

لطالما طمح اللورد روثرمير إلى الاستحواذ على علامتي التلغراف، وكان على وشك الاستحواذ على حصة تُقدر بحوالي ١٠٪ كجزء من صفقة تحالف ريد بيرد كابيتال التي أُلغيت.

وقال روثرمير: "لطالما أعجبتُ بصحيفة ديلي تلغراف. أنا وعائلتي نُكنُّ حبًا عميقًا للصحف وللصحفيين الذين يُصدرونها. ديلي تلغراف هي أكبر وأجود صحيفة بريطانية، وقد نشأتُ على احترامها. لها تاريخ عريق، ولعبت دورًا حيويًا في تشكيل النقاش الوطني البريطاني على مدى عقود عديدة".

منفصلتان ومستقلتان

وأكدت مجموعة (ديلي تلغراف) أن فريقي التحرير في صحيفتي ميل وتليغراف سيبقيان منفصلين ومستقلين تحريريًا، مع توفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق هدفهما في أن يصبحا علامة تجارية عالمية.

وصرحت شركة DMGT أن الصفقة ستمنح "يقينًا ضروريًا" لموظفي صحيفة التلغراف، الذين علق مصيرهم في حالة من عدم اليقين بشأن عملية البيع التي استمرت لأكثر من عامين.

وقال متحدث باسم شركة RedBird IMI: "عملت DMGT وRedBird IMI بسرعة للتوصل إلى الاتفاق المعلن عنه اليوم، والذي سيُعرض قريبًا على وزير الخارجية".

وستراجع وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، أي صفقة لشراء شركة DMGT، مالكة صحيفة ديلي ميل، وصحيفة التلغراف.

وقال متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة: "أحيطت وزيرة الخارجية علمًا بالإعلان عن صفقة جديدة محتملة. وستراجع أي مشترٍ جديد يستحوذ على صحيفة التلغراف بما يتماشى مع المصلحة العامة وأنظمة اندماج وسائل الإعلام الخاضعة لتأثير الدول الأجنبية المنصوص عليها في التشريعات".

وتدخلت شركة ريد بيرد كابيتال، الشريك الأصغر في تحالف ريد بيرد آي إم آي، بعد أن أصدرت الحكومة قواعد تحظر على الدول الأجنبية امتلاك الصحف البريطانية.

ويُسيطر على آي إم آي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، من أبوظبي.

قبل عامين، أجرت شركة دي إم جي تي محادثات مع مستثمرين قطريين لدعم عرض لشراء مجموعة التلغراف، لكنها تراجعت لاحقًا عن هذه المبادرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، عدّلت الحكومة القانون للسماح للدول والمستثمرين الأجانب بامتلاك حصة لا تتجاوز 15% في الصحف البريطانية.

وأكدت شركة دي إم جي تي أن هذه الصفقة ستتوافق مع نظام نفوذ الدول الأجنبية الجديد "حيث لن يكون هناك استثمار أو رأس مال أجنبي في هيكل التمويل".