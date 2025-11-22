ارتفاع لافت للعملة الرقمية BCH وWLFI تزامنا مع تعاف محدود للبيتكوين واستمرار تقلبات السوق

ارتفعت أسعار كل من العملة الرقمية BCH وWLFI بنسب مزدوجة، بينما استقر سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 84 ألف دولار بعد أسبوع حافل بالتقلبات.

حيث واصل سعر البيتكوين انخفاضه يوم الجمعة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر تحت 81 ألف دولار، قبل أن يستعيد جزء من خسائره لاحقا.

البيتكوين بين الضغط والارتداد:

شهدت العملة الرقمية أسبوع صعب.

فبعد هبوطها من 107 ألف إلى 94 ألف دولار في الأسبوع الماضي، بدأت الأسبوع الجاري قرب 95 ألف دولار قبل أن تتعرض لموجة جديدة من التراجع.

تزامن الهبوط الحاد يوم الجمعة مع عمليات بيع واسعة من بعض كبار حاملي العملة، وتزايد التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين الفورية، إضافة إلى تصفية أكثر من 400 ألف متداول، من بينهم أسماء معروفة مثل “أندرو تيت”.

تبع التراجع الحاد ارتدادٌ محدود، إذ قفز السعر إلى 85 ألف دولار عقب تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ألمح فيها إلى احتمال خفض الفائدة قريبا.

إلا أن هذا التحسن لم يستمر طويلا، ليستقر السعر مجددا قرب 84 ألف دولار مع قيمة سوقية تقل عن 1.7 تريليون دولار، وهيمنة أقل من 57% في مؤشر CG.

تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض:

سارت العملات الرقمية الكبرى عموما خلف حركة البيتكوين، فسجلت معظمها أدنى مستوياتها منذ أشهر قبل أن تعود لتحقيق مكاسب يومية محدودة؛ إذ ارتفعت ETH وXRP وBNB وSOL بشكل طفيف، بينما سجلت TRX وDOGE وHYPE وADA تراجعات صغيرة.

أما التحركات الأبرز فكانت بقيادة BCH وWLFI وZEC.

حيث ارتفعت كل من BCH وWLFI بنسب مزدوجة لتصلا إلى 545 دولار و0.14 دولار على التوالي.

في المقابل، تراجعت ZEC بشدة بنسبة 18% بعد ارتفاع قوي سابق، لتسجل 522 دولار.

ومع هذه التقلبات، فقدت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية أكثر من 300 مليار دولار منذ يوم الخميس، لتستقر عند نحو 2.86 تريليون دولار بحسب بيانات coinmarketcap.

