تكنولوجيا: OpenAI تبدأ طرح المحادثات الجماعية لمستخدمي ChatGPT عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت OpenAI تجربة ميزة المحادثات الجماعية لمستخدمي ChatGPT الأسبوع الماضي. وكانت الميزة متاحة عبر الويب وتطبيق الهاتف للمستخدمين المسجلين على خطط Free و Go و Plus و Pro، ولكن في أربع دول فقط: اليابان وتايوان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وبعد أن تلقت الشركة آراء إيجابية حول التجربة، أعلنت بدء طرح المحادثات الجماعية عالميًا لجميع المستخدمين.

وقالت OpenAI في بيان على مدونتها إن “التجربة المبكرة جاءت إيجابية، لذلك نوسّع المحادثات الجماعية لتصل إلى جميع المستخدمين المسجلين على خطط ChatGPT Free و Go و Plus و Pro عالميًا خلال الأيام المقبلة، مع الاستمرار في تحسين التجربة كلما بدأ المزيد من المستخدمين في استخدامها”.

وتسمح الميزة بدعوة ما يصل إلى 20 شخصًا داخل محادثة واحدة، بينما تعتمد الردود داخل المجموعات على نموذج ChatGPT 5.1 Auto، الذي يختار تلقائيًا أفضل نموذج للرد بناءً على نوع الطلب وما هو متاح للمستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، لا تُطبَّق حدود الاستخدام (Rate Limits) إلا على ردود ChatGPT نفسه، بينما يمكن للمشاركين التحدث بحرية دون قيود فيما بينهم.

