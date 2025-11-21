BlackRock تتصدر موجة السحوبات القياسية: صناديق البيتكوين spot تخسر 3.79 مليارات دولار في نوفمبر

تام شمس - الجمعة 21 نوفمبر 2025 07:53 مساءً - شهدت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة موجة انعكاس حاد جديدة يوم الخميس، مما محا سريعاً لحظة الارتداد الخفيفة التي سجلتها بداية الأسبوع.

بعد أن أنهت الصناديق سلسلة سلبية استمرت خمسة أيام عبر تسجيل تدفقات بقيمة 75.4 مليون دولار يوم الأربعاء، عادت عمليات الاسترداد بقوة يوم الخميس مع سحوبات بلغت 903 ملايين دولار وهي أكبر حصيلة سحوبات ليوم واحد في نوفمبر، وإحدى أعلى السحوبات اليومية منذ إطلاق هذه المنتجات في يناير 2024، وفقاً لبيانات Farside Investors.

وارتفع إجمالي السحوبات في نوفمبر إلى 3.79 مليارات دولار، ليصبح الشهر على وشك تسجيل أسوأ أداء شهري على الإطلاق بالنسبة لصناديق البيتكوين الفورية، ما لم تشهد الأيام المتبقية تدفقات معاكسة كافية. وقد تجاوز الرقم بالفعل خسائر فبراير البالغة 3.56 مليارات دولار، والتي كانت صاحبة الرقم القياسي السابق.

تدفقات صناديق البيتكوين (بالمليون دولار). المصدر: Farside Investors

بلاك روك تستحوذ وحدها على 63% من سحوبات نوفمبر

صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) من بلاك روك كان العامل الأكبر وراء موجة السحوبات التاريخية. فقد سجّل 2.47 مليار دولار من السحوبات في نوفمبر، أي نحو 63% من إجمالي السحوبات.

كما سجّل IBIT هذا الأسبوع أكبر سحب أسبوعي في تاريخه، بحسب كي يونغ جو، مؤسس منصة CryptoQuant.

أما صندوق Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) التابع لفيديليتي فكان ثاني أكبر مساهم، حيث سجل 1.09 مليار دولار من السحوبات الشهرية، بينها حوالي 225.9 مليون دولار هذا الأسبوع.

وبشكل إجمالي، يشكّل IBIT وFBTC ما نسبته 91% من جميع السحوبات من صناديق البيتكوين الأمريكية خلال نوفمبر.

البيتكوين يتراجع إلى 83,400 دولار بعد موجة السحوبات

وفقاً لبيانات CoinGecko، هبط سعر البيتكوين إلى 83,461 دولاراً يوم الجمعة بعد موجة السحوبات الضخمة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر مستوى لم يُسجل منذ أبريل.

ويرى بعض المحللين أن الهبوط قد يكون مجرد بداية. فقد أعاد QwQiao، الشريك المؤسس لـ Alliance DAO، نشر تحذيره السابق بأن السوق الهابطة القادمة قد تكون “أقسى مما يتوقعه كثيرون”.

وكتب محذّراً:

“هناك أموال غبية ضخمة دخلت السوق عبر DATs وETFs… وهذا لا ينتهي أبداً بشكل جيد.”

وأضاف أن السوق قد تحتاج إلى “تصحيح بنسبة 50% أخرى” قبل بناء أساس صلب.

قال كريس بورنيسكي، الشريك المؤسس لـ Placeholder، إن “عصر بيع DAT قد بدأ فعلياً”، محذّراً من أن تأثير DATs وصناديق ETFs الذي ضخم صعود البيتكوين، يمكن أن يضخّم الحركة الهبوطية بالقدر نفسه.

المصدر: DefiLlama

تُظهر بيانات DefiLlama أن تدفقات DAT انخفضت إلى 1.93 مليار دولار في أكتوبر أي بانخفاض 82% عن سبتمبر. وقد تراجعت التدفقات بشدة بعد عمليات تصفية بلغت حوالي 20 مليار دولار في أكتوبر.

وبحلول وقت كتابة هذا التقرير، لم تتجاوز تدفقات DAT في نوفمبر 505 ملايين دولار، ليكون الشهر متجهاً ليصبح أضعف شهر لـ DAT في عام 2025.