المالكي ورئيس اقليم كردستان يبحثان ملف الحكومة الجديدة ويشددان على حل المشكلات العالقة

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المالكي، ان الأخير "التقى، اليوم في أربيل، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وتم بحث مجمل الأوضاع في العراق لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، والمساعي والحوارات الجارية بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".



واتفق الجانبان، وفق البيان، "على أهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الموقعة".

