اخبار العالم / اخبار العراق

المالكي يلتقي بارزاني لمناقشة تشكيل الحكومة واستقرار العراق

0 نشر
0 تبليغ

المالكي يلتقي بارزاني لمناقشة تشكيل الحكومة واستقرار العراق

انت الان تتابع خبر المالكي يلتقي بارزاني لمناقشة تشكيل الحكومة واستقرار العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم السبت، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وفي مستهل اللقاء – بحسب البيان - تبادل الجانبان التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات واستكمال الاستحقاق الدستوري، كما تم بحث الأوضاع السياسية ونتائج الحوارات الجارية بين القوى الوطنية.

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون، الى أهمية مواصلة الجهود المشتركة للإسراع في تشكيل الحكومة لتلبية تطلعات الشعب العراقي، وتعزيز الاستقرار، وحماية المسار الديمقراطي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا