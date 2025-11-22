توقيف التركية بيرجي أكالاي مجددًا بعد أسابيع على فضيحة المواد الممنوعة… ماذا حدث؟

دبي - فريق التحرير: أثار توقيف بيرجي أكالاي موجة استنكار واسعة بعدما ضُبِطت وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول بنسبة ١.١٢، ما أدّى إلى مصادرة رخصتها فورًا وفق القوانين المرورية التركية.
هذا السلوك غير المسؤول جاء في وقت حساس، إذ وقع بعد أسابيع فقط على الجدل الكبير الذي اجتاح وسائل الإعلام ومنصّات التواصل في تركيا الشهر الفائت، عقب توقيف نحو ١٩ فنانًا وممثّلًا ضمن تحقيقات تتعلّق بتعاطي مواد ممنوعة. وقد كُشفت لاحقًا نتائج الفحوصات الرسمية التي خضع لها عدد من المشاهير، وأظهرت وجود مواد محظورة في الدم والشعر لدى كلّ من: ديلان بولات، ديرين تالو، بيرّاك توزونآتاتش، بيرجي أكالاي، كوبلاي آكا، متين أكدولغير، وكان يلدرم (زوج الممثلة بينار دنيز).
أمّا في ما يتعلّق ببعض الأسماء الأخرى، فقد تبيّن وجود مواد دوائيّة بوصفة طبيّة فعّالة في دم كلٍّ من أنجين بولات، إيرِم ديريجي، فييزا ألتون، وزينيت صالي صافتر، وقد أوضح التّقرير أن الأدوية الّتي استخدمها بعضهم صُرفت بوصفة طبّيّة خضراء، أي بشكل قانونيّ ومُصرّح به.
في المقابل، جاءت نتائج فحوصات كلٍّ من ديوغو أوزاصلان متاف، ديميت إفجار باباتاش، زينب مريتش أرال، جيرين موراي أورجان، حديـثة أجيكغوز، وأوزغه أوزبيرينتشي يامانتورك نظيفة تمامًا من أيّودة مادّة محظورة.
نذكر ان بيرجي اشتهرت بأعمال: حب ابيض اسود، الطموح الاعمى، عاصي، عروسات هاربات.
