القاهرة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز جيل المستقبل ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

دبي - فريق التحرير: أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٦، اليوم الخميس ٢٠ نوفمبر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، عن الفائزين بجوائز “جيل المستقبل” التي تم استحداثها العام الماضي، والتي تهدف إلى دعم المواهب العربية الصاعدة في مجالات الإخراج والتمثيل والنقد السينمائي والفنون البصرية، وتشجيع رؤى جديدة تعكس تنوع وتطور السينما العربية.

تأتي هذه الجوائز بالتعاون مع “ذا فيلم فيرديكت”، في إطار حرص المهرجان على اكتشاف جيل جديد من صنّاع الأفلام الشباب، وتمكينهم من مواصلة رحلتهم الإبداعية عبر دعم يساهم في تطوير مساراتهم المهنية.

وقد جاءت جوائز هذا العام لتُكرِّم أربعة من أبرز المواهب الشابة الذين قدّموا أعمالًا لافتة خلال العام، إضافة إلى فنانة متعددة التخصصات أثرت المشهد الفني بأعمال متنوعة تجمع بين السينما والمسرح والرقص والفنون التعبيرية.

جائزة الإخراج (مناصفة)

مي سعد – مصر

صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها المهنية كمساعدة مخرج على عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، قبل أن تتجه إلى الإخراج وإنتاج الأفلام المستقلة. تعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي طويل، وتشغل منصب المنتِج الإبداعي لأحد الأفلام الروائية الطويلة قيد التطوير. فيلمها الوثائقي “ضايل عنا” يُعد أول أعمالها كمخرجة.

أحمد الدنف – فلسطين

مدير تصوير وصانع أفلام فلسطيني من غزة. أخرج الفيلم الروائي القصير “يوم دراسي” ضمن مشروع “المسافة صفر”، والذي حاز جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ٢٠٢٤، كما عُرض في عدة مهرجانات دولية. ويُعد فيلم “ضايل عنا” أيضًا أول أعماله الوثائقية كمخرج.

جائزة التمثيل

ناهد السباعي – مصر

ممثلة مصرية بارزة تميّزت بتجسيد شخصيات مركّبة وجريئة في أعمال لافتة مثل: “احكي يا شهرزاد”، “بعد الموقعة”، و”٦٧٨”، إضافة إلى أعمالها الحديثة “السادة الأفاضل” و”بنات الباشا”. وتواصل السباعي حضورها المتجدد في السينما، إذ تستعد لبطولة فيلم “هيروشيما” المقرر عرضه نهاية عام ٢٠٢٥.

جائزة النقد السينمائي

أحمد عزت عامر – مصر

ناقد سينمائي مصري نشر مقالات نقدية وتحليلية في عدد من المنصات والمواقع المتخصصة، بينها: إضاءات، ميدان الجزيرة، الجزيرة الوثائقية، كروم، ومجلة الفيلم. شارك كعضو لجنة مشاهدة في عدة مهرجانات، منها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

صدرت له عدة كتب، من أبرزها: “سينما يسري نصرالله: حكايات ترغب في احتضان العالم”، “سينما الديكو إنيدي: كي لا يموت السحر في العالم”.

جائزة الأداء التمثيلي / الفنانة متعددة التخصصات

شيرين كرامة – لبنان

ممثلة وفنانة متعددة التخصصات، عادت إلى السينما عبر بطولة فيلم “كلب ساكن” للمخرجة سارة فرانسيس، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي. بدأت مسيرتها في المسرح تحت إشراف مخرجين بارزين مثل: روجيه عساف، سهام ناصر، جنا الحسن، وجورج هاشم، كما أدّت أعمالًا مع فنانين كبار بينهم أنطوان كرباج.

هي راقصة سابقة درست الباليه الكلاسيكي والرقص الحديث والمعاصر، وتمتلك خلفية أكاديمية متميزة، إذ حصلت على ماجستير في علم النفس من جامعة روهامبتون في لندن، وهي عضو خريج في الجمعية البريطانية لعلم النفس. وتنعكس هذه الخلفية المتنوعة على عمق أدائها وقدرتها على بناء شخصيات مركّبة بوعي نفسي وحضور فني لافت.

تواصل أيام القاهرة لصناعة السينما في دورتها السابعة تعزيز حضورها كمنصة لإبراز المواهب الشابة، ودعم مساراتهم المهنية، تأكيدًا لدور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تطوير الصناعة، وبناء جيل جديد من صنّاع الأفلام القادرين على تقديم سينما عربية أكثر تأثيرًا وابتكارًا.