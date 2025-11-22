فريق عيد الاتحاد الـ 54 يعلن عن احتفالات هذا العام تحت شعار «متّحدين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن فريق عيد الاتحاد الـ 54 عن احتفالات هذا العام في جميع أنحاء الدولة، تحت شعار «متّحدين»، داعياً كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى المشاركة في الأنشطة والتجارب والفعاليات المجتمعية التي ستقام في الإمارات السبع.

وتهدف احتفالات هذا العام إلى جمع الناس معاً من خلال روح الترابط والانتماء والفخر الوطني المشترك.

وعمل فريق عيد الاتحاد لتمكين المجتمعات من المشاركة في الاحتفالات، إذ يوفر الموقع الإلكتروني أدلة احتفالية مليئة بالإلهام ومقترحات لأنشطة ممتعة، بهدف تشجيع الجميع على التعلم والاكتشاف والاحتفال معًا في مجتمعاتهم.

وأوضح الفريق أنه يمكن الاستماع إلى قائمة الأغاني الرسمية عبر قناة عيد الاتحاد على منصة اليوتيوب، التي تبثّ مجموعة من الأغاني المعبّرة عن الفرح والفخر وروح الانتماء بهذه المناسبة الوطنية، وأن جدول الفعاليات الرسمية التي ستقام في جميع أنحاء الدولة من أواخر شهر نوفمبر الجاري حتى أوائل ديسمبر المقبل، سيضاف على الموقع الإلكتروني لعيد الاتحاد قريباً.

وقال الفريق إن احتفالات عيد الاتحاد، في إمارة أبوظبي، ستتضمن عرض الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54 في مناطق الاحتفالات التي تشمل مدينة خليفة ومدينة الفلاح ومدينة الشامخة، وفي عدد من مجالس أبوظبي وهي مجلس الهواشم، ومجلس الختم، ومجلس مدينة خليفة، ومجلس الشوامخ، ومجلس مدينة شخبوط، ومجلس الشامخة.

أما في منطقة الظفرة، فسيتم بثُّ الحفل في الحديقة العامة بمدينة زايد وواحة ليوا وحديقة الشبهانة في مدينة السلع وحديقة الحارات في بدع المطاوعة والحديقة العامة في جزيرة دلما، وحديقة زايد الخير في مدينة غياثي ومجلس محمد الفلاحي الياسي، بينما سيتم بثُّ الحفل في مدينة العين في منطقة مطار العين الدولي، ومجلس الطوية، ومجلس المسعودي، ومجلس الفوعة، ومجلس المقام.

وأضاف أنه يمكن للناس في إمارة دبي الاحتفال ومشاهدة بثّ الحفل الرسمي في العديد من المواقع هي منطقة الخوانيج والقرية العالمية ودبي فيستيفال سيتي مول، وفي إمارة الشارقة، في حديقة السيوح ومنتزه كشيشة، وفي إمارة عجمان، في مرسى عجمان وحديقة الجرف العائلية وحديقة الورقة العامة، وفي أم القيوين في واجهة الخور المائية، وفي إمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم، ساحة سارية العلم، وفي إمارة الفجيرة، في شاطئ المظلات.

وأكد الفريق أنه يمكن للجماهير في دولة الإمارات مشاهدة البث المباشر للعرض الرسمي الذي سيقام في إمارة أبوظبي في دور السينما المختلفة في أنحاء الدولة، وعبر القنوات التلفزيونية المحلية، ومن خلال متابعة قناة عيد الاتحاد على منصة اليوتيوب والموقع الإلكتروني الرسمي.

ويمكن للراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات وأحدث المستجدات، متابعة حسابات عيد الاتحاد الرسمية على منصات الإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك ومنصة X (تويتر سابقًا)، كما يمكن للجماهير مشاركة احتفالاتهم عن طريق استخدام الوسم الرسمي EidAlEtihad# والإشارة إلى حساب عيد الاتحاد eidaletihad@.