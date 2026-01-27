سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 27-01-2025

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك عقب وصوله لمستوى المقاومة 0.5995، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، بالإضافة إلى ذلك نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل بزاوية كبيرة تشير إلى هيمنة هذا المسار.