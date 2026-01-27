سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد بلوغه لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 27-01-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح الزوج في تصريف هذا التشبع البيعي، وليعيد بارتفاعه الأخير والحذر اختبار مستوى المقاومة المحوري 154.45، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.