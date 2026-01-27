إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية في أميركا جراء العاصفة

ابوظبي - سيف اليزيد - أدت عاصفة شتوية قوية تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة مصحوبة بمطر متجمد وتساقط كثيف للثلوج إلى إلغاء أو تأخير ​آلاف الرحلات الجوية أمس الاثنين. ووفقاً لبيانات شركة ‌سيريوم لتحليلات الطيران، تم إلغاء ​ما يقرب من 19 بالمئة ⁠من ‌الرحلات الجوية المقررة قبل المساء.

وأظهرت بيانات من موقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية إلغاء حوالي ⁠5220 رحلة وتأخير أكثر من ⁠6500 بحلول المساء، وذلك بعد إلغاء 11 ألف رحلة يوم الأحد، ​وهو أعلى إجمالي يومي منذ جائحة كوفيد-19.

وأدت العاصفة الشتوية العاتية، التي شهدت تساقط الثلوج من نيو مكسيكو إلى نيو ​إنجلاند، إلى إصابة معظم ‍شرق الولايات المتحدة بالشلل وأودت بحياة 18 شخصاً على الأقل. ومن المتوقع أن يستمر البرد القارس ‍في بعض المناطق ⁠خلال الأسبوع.

وقالت شركة ​أكيو ويذر لتوقعات الطقس إن العاصفة ستصبح ​أكثر الظروف الجوية القاسية تكلفة منذ حرائق ‍الغابات في منطقة لوس انجليس في أوائل عام 2025، إذ قدرت الأضرار الأولية والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 105 مليارات دولار ‌و115 مليار دولار.