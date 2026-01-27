سعر النفط خام برنت يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 27-01-2026

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) حالة من التقلبات خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي غضون ذلك نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر في توسيع مكاسبه على المدى القريب.