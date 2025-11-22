يونيفيل: أكثر من 10 آلاف انتهاك إسرائيلي في لبنان منذ عام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، تسجيل أكثر من 10 آلاف انتهاك جوي وبري داخل الأراضي اللبنانية منذ سريان وقف إطلاق النار أواخر عام 2024.

وقالت "يونيفيل" في بيان، مساء أمس الخميس، إنه "يسود استقرار هش على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) بين لبنان وإسرائيل".

وأضافت أن حفظة السلام التابعون لليونيفيل والجيش اللبناني "يقومون بدوريات يومية لمنع التصعيد والمساهمة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان".

ولفتت "يونيفيل"، إلى أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، سَجلت "أكثر من 7.5 آلاف انتهاك جوي، ونحو 2.5 ألف انتهاك بري شمال الخط الأزرق (داخل الأراضي اللبنانية)".

وقالت "يونيفيل"، إنه "يتم رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي".

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر : وكالات