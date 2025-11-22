تكنولوجيا: Nothing تتحرك بسرعة لجعل هواتفها متوافقة مع AirDrop

علوم وتكنولوجيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أمس أن ميزة Quick Share في اندرويد أصبحت متوافقة مع AirDrop من أبل، ولكن مع قيد كبير جدًا، إذ تقتصر هذه الميزة حاليًا على عائلة Pixel 10 فقط.

ورغم إمكانية توسّعها مستقبلًا، خاصة أن جوجل اعتادت تقديم ميزات حصرية لهواتفها قبل أن تصل لاحقًا إلى مختلف أجهزة اندرويد، إلا أن الشركة لم تؤكد حتى الآن ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا.

وفي الوقت نفسه، لفت هذا التطور انتباه شركة Nothing. حيث كشف مؤسسها ورئيسها التنفيذي، Carl Pei، أن الشركة بدأت بالفعل في استكشاف كيفية توفير دعم AirDrop لهواتفها في أقرب وقت ممكن. وحتى الآن لا توجد تفاصيل إضافية، لكن من المتوقع أن تعلن Nothing عن خطوات واضحة قريبًا.

ومن المأمول أن يكون حل Nothing سهل الاستخدام بالقدر نفسه الذي قدمته جوجل، إذ لا يتطلب أي خطوات إضافية. فإذا أراد المستخدم مشاركة ملف من اندرويد إلى جهاز من أبل، سيظهر مباشرة عبر Quick Share، والعكس صحيح من أبل إلى اندرويد عبر AirDrop. ببساطة، تعمل الميزة بشكل تلقائي وسلس.

