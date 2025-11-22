تكنولوجيا: Honor تمهّد لإطلاق 500 Pro مع مستشعر بصمة Ultrasonic ثلاثي الأبعاد داخل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor للكشف عن Honor 500 و Honor 500 Pro في 24 نوفمبر داخل الصين. وبعد أن استعرضت العلامة تصميم الهاتفين مسبقًا، أعلنت الآن أن نسخة Pro ستأتي مع مستشعر بصمة Ultrasonic ثلاثي الأبعاد مدمج داخل الشاشة.

يوفّر هذا النوع من المستشعرات دقة أعلى وأمانًا أفضل مقارنة بالمستشعرات البصرية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد Honor أن المستشعر الجديد في 500 Pro أسرع من الأجيال السابقة، إذ يستطيع فتح الهاتف في 0.1 ثانية فقط، حتى مع وجود ماء على اليد أو الشاشة، خاصة أن الجهاز حاصل على تصنيف IP69K لمقاومة الظروف القاسية.

ورغم أن Honor لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة للجهاز، إلا أن تسريبًا حديثًا ذكر أن الهاتف سيعمل بشريحة كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وسيحمل بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، إلى جانب كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

